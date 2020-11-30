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محمود مسلم

مليشيا الحوثي تطلق صاروخا باليستيا على محافظة صعدة

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الوطن
12:47 م | الإثنين 30 نوفمبر 2020
تركى المالكى

تركى المالكى

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الاثنين صاروخاً باليستياً من محافظة "عمران" وسقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة "صعدة".

وأوضح العميد المالكي استمرار انتهاك مليشيا الحوثي في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.

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