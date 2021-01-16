«الاتحاد الأوروبي» يعلق المساعدات الاقتصادية لإثيوبيا

في صفعة دولية جديدة لإثيوبيا بسبب الأوضاع في «تيجراي»، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق مساعدات اقتصادية لـ«أديس أبابا» بقيمة 88 مليون يورو، كضغط على حكومة آبي أحمد من أجل السماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى الإقليم للوقوف على الوضع هناك بعد نحو شهرين من الحرب وسط حديث عن انتهاكات هناك.

واندلع الصراع في إقليم «تيجراي» مع الحكومة المركزية منذ الرابع من نوفمبر الماضي، في وقت تحدثت تقارير دولية عدة عن انتهاكات حقوقية كبيرة تسببت في نزوح آلاف من السكان وتشريد آخرين فضلا عن مئات القتلى.

ونقلت وكالة أنباء «رويترز» عن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» قوله إن على رئيس الوزراء الإثيوبي أن يرتقي إلى كونه حاصلا على جائز نوبل للسلام التي حصل عليها، كما حثه المسؤول الأوروبي على ضرورة العمل لإنهاء الصراع المتفاقم في إقليم التيجراي.

وشدد «بوريل» على أن الاتحاد لن يصرف المساعدات الاقتصادية إلى إثيوبيا، إذا استمرت صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى «تيجراي»، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوربي جاهز لإرسال المساعدات إلى هناك.