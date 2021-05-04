ضبط 1356 قضية تموينية متنوعة في حملات على الأسواق خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت حملات أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات، عن ضبط 1356 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها:

1- ضبط 6 أطنان من اللحوم والكبدة، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة القليوبية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

2- ضبط 1.24 طن «لانشون بقري – جبن شيدر» يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق.

3- ضبط 13 طن أرز أبيض وسكر حر، معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة ، بحوزة مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق.

4- ضبط 3.75 طن «ياميش رمضان – شمع عربي – خروب - تمور» بدون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة العطارة بمحافظة القاهرة .

5- ضبط 2.5 طن ملح طعام، معبأة داخل أجولة بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

6- ضبط مالك محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة، وبحوزته 1.6 طن سكر تمويني و420 عبوة زيت تمويني، مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها بالسوق السوداء قدرت بقيمة 11820 جنيه.

7- ضبط 15700 قطعة مستلزمات طبية «جوانتي – شرائط تحليل سكر - سنون أنسولين» بدون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة.

8- ضبط 2 طن أعلاف حيوانية، بدون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة مالك مدشة أعلاف بدون ترخيص، بمحافظة الغربية.