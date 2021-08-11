حقيقة هجوم فئران على منازل مركز المحمودية بالبحيرة.. مسؤول يوضح

مثل كل عام في فصل الصيف، تكثر القوارض والزواحف والحشرات، خاصة داخل القرى الريفية التي تحتل الزراعات أكبر نسبة من أراضيها، ولعل قرى محافظة البحيرة هي الأكثر تضررًا من هذه الظاهرة، ويعاني منه سكان الريف، وهو ما يدفع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، لإعلان خطط مسبقة لمكافحة القوارض والحشرات، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالمحافظة.

ولفت سكان القرى بمركز المحمودية، لانتشار القوارض خاصة الفئران، مؤكدين أنها زادت بصورة واضحة خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، في الوقت الذي نفى فيه المسؤولين هناك، وجود أزمة، مؤكدين أن وجود القوارض بصورة طبيعية يحافظ على التوازن البيئي، ولم ترصد أي جهة تنفيذية أو صحية، هجوم قوارض على المواطنين.

فأر داخل منزل مواطن بالمحمودية

وقال علي طاهر، موظف بوحدة صحية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لم ترصد أي جهات طبية هجوم فئران على المواطنين، والمتعارف عليه أن عقر الفئران يحتاج إلى مصل معين، يُحقن به الشخص الذي يتعرض للعقر، لتفادي الإصابة بالأمراض الناتجة عن لعاب الفئران، وما حدث أن أحد الأشخاص نشر صورة له أثناء اصطياده فأرا بمنزله، على حسابه الشخصي بـ«فيس بوك»، وتداول آخرين الصورة على أن هناك هجوم للفئران بالمحمودية.

الوحدة المحلية تنفي هجوم الفئران

من جانبه قال على زيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، إن ما تداوله رواد السوشيال ميديا عن هجوم فئران بالمحمودية عار تماما عن الصحة، وإذا كانت الفئران موجودة بالفعل بالأراضي الزراعية، فذلك يأتي بسبب درجة الحرارة التي تساهم في انتشارها خلال فصل الصيف، ولكن دون إلحاق الضرر بالزرع أو الأشخاص، ولم نرصد أي شكاوى من المواطنين بخصوص هذا الأمر.

وأضاف «زيد» خلال حديثه مع «الوطن»، إنه لن نتأخر في النظر لشكاوى المواطنين، وإذا كان هناك شكوى معينة، على المتضررين التوجه فورًا لمقر الوحدة المحلية، ونحن هنا نسعى لخدمة المواطنين.