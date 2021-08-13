«الدين بيقول إيه».. ما حكم خلع الحجاب بعد أزمة فتاة الإسماعيلية وأمها؟

حالة من الجدل أثارتها قضية «رنيم» فتاة الإسماعيلية، وعلاقتها بوالدتها التي وصل بها إلى التعدي على الفتاة بل ومحاولة دهسها بالسيارة، وهو ما أثبته الكشف الطبي الذي أكد تعرض «رنيم» إلى كدمات متفرقة في جسدها، وقد انتهت الواقعة إلى تنازل الفتاة، ولكن تلك الواقعة أثارت نقطة مهمة تتعلق بالحجاب، حيث سردت فتاة الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل إجبارها على ارتداء الحجاب في سن 11 عاما.

ما حكم خلع الحجاب؟

أبدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، غضبها الشديد من الحال الذي وصلت إليه الأسرة في الكثير من البيوت المصرية، مؤكدة أنّ إجبار الأم لابنتها على ارتداء ليس من تعاليم الدين الإسلامي.

وقالت نصير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الإجبار على ارتداء الحجاب يزرع في البنت الكراهية، وفرض أي حكم إسلامي يأتي بالحب والمودة وليس بالإكراه فيما شرعه الله سبحانه وتعالى.

هل يجوز خلع الحجاب بعد ارتدائه؟

وحول حكم خلع الحجاب، أوضحت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر أنّ خلع الفتاة ذات الـ18 عامًا للحجاب في هذه السن ما لا شك فيه أنها ستحاسب على ذلك، وكذلك الأم ستحاسب على الطريقة غير القويمة التي تعاملت بها مع ابنتها في التربية، فقد أساءت لابنتها وأساءت لدينها الذي يدعو للتسامح والمودة والرحمة.

وعن خلع الحجاب، أكدت دار الإفتاء المصرية أنّ خلع الحجاب بعد ارتدائه «معصية»، لأن الحجاب «واجب وفرض على كل امرأة وفتاة مسلمة»، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يستعيذ بالله من الحور بعد الكور أي من النقصان بعد التمام.

ونوه الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له، ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية مفاده «ما حكم خلع الحجاب بعد ارتدائه؟»، أنّ الحجاب من شعائر الإسلام وطاعة لله تعالى، فهو فرض على المرأة المسلمة التي بلغت سن التكليف، حيث يجب عليها أن تقوم المرأة بستر جسمَها ما عدا الوجه والكفين.