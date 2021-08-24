«مكنتش عارف إنه هيتعور».. نص تحقيقات النيابة مع معاذ عيسى «طفل فويس كيدز»

حصلت «الوطن» على نص التحقيقات في القضية التي تحمل رقم 12829 لسنة 2021 جنح حلوان، والتي تتضمن اتهام معاذ عيسى، الشهير بـ«طفل ذا فويس كيدز»، بالشروع في قتل جاره المجني عليه الطفل حسن شريف علوان، بالضرب بمفتاح، ومن ثم غرسه في رأسه، وذلك أثناء مشاجرة وقعت بينهما في منطقة إقامتهما بمنطقة حلوان بالقاهرة.

نص أقوال المتهم معاذ عيسى «طفل فويس كيدز»

وفيما يلي تنشر «الوطن» نص أقوال المتهم، معاذ عيسى، أمام جهات التحقيق بالنيابة العامة:

في البداية عرّف المتهم بنفسه، اسمي معاذ محمد أحمد عيسى، وعمري 14 عاما.. وشرع المحقق في سؤاله كالتالي:

- ماهو قولك فيما هو منسوب إليه من أنك متهم بالشروع في قتل المجني عليه الطفل محمد شريف محسن، بأن قمت بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أداة مفتاح، وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق؟

محصلش وأنا مضربتوش.

- ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإحراز أداة «مفتاح» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص؟

دي كانت مفاتيح البيت بتاعتي.

- ما الذي حدث إذا وماهي ظروف حدوث تلك الواقعة؟

اللي حصل إن أنا يوم الاتنين اللي فات الموافق 7-6-2021 كان آخر يوم في امتحاناتي وكنت ماشي وقابلت واحد صاحب جراج جنبي اسمه جمال فهو قبل كده كان قال لي السطح عالي وهو كان بيهزر وأنا معرفش معنى الكلمة دي، ويوم الواقعة هو كان واقف في الشارع قدام الجراج عندي، وأنا كنت واقف قدام البيت وطالع البيت معايا المفاتيح بتاعتي في إيدي فأنا لما شوفته قلت له نفس الجملة اللي هو قالها لي السطح عالي.

كان في نفس الوقت المدعو حسن شريف واقف قدام العمارة عندهم عشان إحنا الاتنين ساكنين جنب بعض فلقيته بيقولي خد ياد تعالى هنا انت تقصد مين بالجملة دي فأنا قلت له إني بتكلم مع جمال مش بتكلم معاك وماقصدكش فلقيته زقني في صدري، فأنا قلت له نزل ايدك يا حسن بعدين راح زقني تاني، وكان معاه وقتها واحد صاحبه، أنا معرفهوش لقيته بيحاول يمسكني في الوقت اللي حسن بيزقني، وأنا لقيت حسن ضربني بالبوكس في وشي، فالنظارة عدستها اتكسرت وأنا نظري ضعيف ومش بشوف من غير النظارة وبعدها لقيته جاي يديني بالروسية بدماغه في وشي، فأنا حاولت أصد الضربة بإيدي اللي كان فيها المفاتيح بالصدفة فلقيت مفتاح منهم دخل في دماغه، وأنا ماكنتش أقصد إن هو يتعور لأني كنت بصد ضربة الروسية بتاعته وبعدين روحت القسم وجيت على القسم وهو ده اللي حصل.

- متى وأين حدثت تلك الواقعة؟

الكلام ده حصل يوم الاتنين اللي فات الموافق 7-6-2021، حوالي الساعة الثامنة مساء قدام بيتي في شارع خسرو علي مصطفى حلوان.

- وما سبب تواجدك هناك؟

كنت عند البيت وطالع الشقة.

- من كان برفقتك؟

كنت لوحدى.

- وما الذي بدر من المجني عليه بعد الحوار بينكما ؟

زقني في صدري بإيده.

- ومن كان برفقة المجني عليه آنذاك ؟

واحد صاحبه أنا معرفهوش.

- وهل كان بحوزتك ثمة أسلحة أو أدوات؟

كان معايا المفاتيح عشان كنت طالع الشقة.

- وهل قمت باستخدام هذه المفاتيح في التعدي على المجني عليه؟

مش عن قصد.. أنا كنت طالع الشقة.

- وما الذي حدث عقب تصديك لضربة المجني عليه؟

لقيت المفتاح فضل في دماغه بس معرفش أد ايه.. لأني طلعت على الشقة ومعرفش إنه هيتعور جامد.

- ماهو دور الشخص المجهول الذي كان برفقة المجني عليه؟

كان ماسكني.

- هل لديك سوابق؟

لا.

- هل لديك اسم شهرة؟

ج : لا.

- هل لديك أقوال أخرى ؟

لا.