500 شخص أضافوا إلى ثرواتهم 852 مليار دولار خلال 6 أشهر

أضاف أغنى 500 شخص في العالم 852 مليار دولار إلى ثرواتهم في النصف الأول من عام 2023.

وبلغ متوسط نصيب ما حققه كل عضو في مؤشر «بلومبرج للمليارديرات» 14 مليون دولار يومياً على مدار الأشهر الستة الماضية، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبرج».

أفضل نصف عام لأصحاب المليارات منذ أزمة كورونا

ويعد هذا أفضل نصف عام لأصحاب المليارات منذ النصف الثاني من عام 2020، عندما انتعش الاقتصاد من الركود الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

تزامنت المكاسب مع صعود سوق الأسهم على نطاق واسع، حيث تجاهل المستثمرون آثار رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، والحرب المستمرة في أوكرانيا، والأزمة في البنوك الإقليمية. وارتفع مؤشر «S&P 500» بنسبة 16%، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 39% في النصف الأول من العام، حيث عزز هوس المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا.

وبينما يغازل إيلون ماسك، منافسه مارك زوكربيرج على مباراة ملاكمة داخل قفص المصارعة، جاء الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» على رأس قائمة المليارديرات.

ماذا أضاف أغنى شخص في العالم لحسابه؟

وأضاف ماسك، أغنى شخص في العالم، 96.6 مليار دولار إلى صافي ثروته هذا العام حتى 30 يونيو، بينما كسب الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا بلاتفورمز»، زوكربيرج 58.9 مليار دولار.