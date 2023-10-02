فقدان 18 شخصا على الأقل جراء حريق في ملهى ليلي بمورسيا الإسبانية

أعلنت ريبيكا بيريز، نائبة عمدة مورسيا الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي، فقدان 18 شخصا على الأقل بعد اندلاع حريق في ملهى ليلي في المدينة الواقعة جنوب شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت خدمات الطوارئ في مورسيا، قالت في وقت سابق، إن عدد القتلى جراء حريق اندلع في 1 أكتوبر الجاري، في ملهى ليلي بمورسيا، ارتفع إلى 13، فيما أعلن عمدة المدينة، خوسيه باليستا، الحداد لمدة ثلاثة أيام على الضحايا.

وفي وقت سابق، أوضحت خدمات الطوارئ في مورسيا، أن 4 أشخاص أصيبوا، بينهم امرأتان تبلغان من العمر 22 و25 عاما ورجلين يبلغان من العمر 41 و45 عاما، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تعازيه، مشيرا إلى تضامنه مع ضحايا وعائلات الحريق المأساوي.

ويمثل حريق مورسيا أعنف حريق في ملهى ليلي في إسبانيا منذ 33 عاما، وكان حريق اندلع في ملهى ليلي في شمال شرق سرقسطة عام 1990، أسفر عن مقتل 43 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.