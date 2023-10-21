سياسيون وكتاب عرب: الرئيس السيسي يضع خارطة طريق لإحياء السلام

أشاد كتاب ومحللون سياسيون عرب باستضافة مصر، اليوم، قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية، وكذلك بالجهود المصرية التى أفضت فى نهاية المطاف إلى فتح معبر رفح البرى، وإدخال جزء من المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى.

«طلب»: مصر قوة قادرة على تغيير مسار الأمور

وعبر الكاتب الصحفى الأردنى رجا طلب، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، عن تأييده لقمة القاهرة للسلام، واصفاً إياها بأنها أكبر خطوة لدعم القضية الفلسطينية منذ عقد من الزمن، لأن القضية الفلسطينية اليوم وبعد 7 من أكتوبر دخلت منعطفاً خطيراً للغاية حققت فيه المقاومة اختراقاً عسكرياً هائلاً.

وأضاف أنه بكل أسف هذا الاختراق للمقاومة تم تطويقه بهجوم هائل من الادعاءات المضادة والأكاذيب والتشويه على مستوى العالم بقيادة دول الغرب والولايات المتحدة، من أجل إفراغ هذا الاختراق من مضمونه والانقلاب عليه لجعل الفلسطينيين هم المجرمين والقتلة والدواعش، فقد حولوا القاتل إلى برىء والبرىء إلى قاتل.

ولفت «طلب» إلى أنه بمجرد أن دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى هذه القمة، نجد أن جميع دول العالم أخذت الدعوة على محمل الجد لدرجة كبيرة جداً، لأن هذه مصر، ومصر هى التى تقود العالم العربى، ومصر هى القوة السياسية القادرة على تغيير مسار الأمور فى المنطقة، والرئيس عبدالفتاح السيسى يملك حضوراً دولياً كبيراً ومؤثراً، وبالتالى انعقاد القمة يؤكد أن هناك تحولاً ما سيجرى بعد القمة فى طريقة التعاطى الدولى مع القضية الفلسطينية.

«العبيدى»: التحركات تؤكد أهمية «القضية» لدى الرئيس

وقال حازم العبيدى، المحلل السياسى العراقى، لـ«الوطن»، إن مصر قامت بجهود كبيرة للغاية منذ السابع من أكتوبر فى إطار مسارين رئيسيين؛ أحدهما سياسى، وتأتى قمة القاهرة للسلام كأحد أبرز ملامحه، ومسار آخر إنسانى يهدف إلى حشد جميع الجهود اللازمة لإدخال المساعدات إلى أهالينا المحاصرين فى قطاع غزة، وبالتالى نتحدث أيضاً هنا عن إحياء مسار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر العمل على صياغة خارطة طريق ذات توافق دولى.

وأوضح «العبيدى» أن المشاركة الدولية فى قمة القاهرة كانت جيدة، وتأتى كأكبر حدث للنظر فى أوضاع القضية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، فى ظل إخفاقات متتالية لمؤسسات مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، فكأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتلك الدعوة، يبحث عن منصة بديلة يمكن من خلالها النقاش وطرح الحلول. وأشاد الكاتب الصحفى والمحلل السياسى العراقى بالجهد الكبير والاتصالات المكثفة التى أجرتها مصر من أجل إدخال المساعدات الإنسانية صباح أمس إلى قطاع غزة بعد فتح معبر رفح، وهذه التحركات تؤكد دور مصر للقضية الفلسطينية وأهمية الأخيرة لدى الرئيس المصرى وشعب مصر.

من جهته، قال عماد المديفر، الباحث والكاتب السعودى، إن مصر قوة استراتيجية كبيرة فى منطقة الشرق الأوسط، وقادرة على صناعة الفارق فى الأحداث الكبرى سياسياً، مضيفاً أن قمة القاهرة للسلام تأتى فى توقيت مهم ومفصلى، كما أعرب عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعوته إلى انعقاد أعمال القمة.

وقال «المديفر» إن هذه القمة التى تعبر عن دور مصر الإقليمى الكبير كانت مطلوبة، نظراً لتفجر الأوضاع فى قطاع غزة على نحو خطير.