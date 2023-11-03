معلومات عن أول امرأة تتولى قيادة عمليات البحرية الأمريكية.. زارت مصر في 2018

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تعيين الأميرال ليزا فرانكيتي «59 عاما» في منصب قائد العمليات البحرية، أعلى منصب قيادي في القوات البحرية الأمريكية. وأمس الخميس، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على التعيين.

وجاء الموافقة على ترشيحها بأغلبية 95 صوتًا مقابل صوت واحد، في مجلس الشيوخ، حيث ضغط المجلس لملء الشواغر المهمة في القيادة العسكرية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية«بي بي سي» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وبهذا التعيين، أصبحت ليزا فرانكيتي، أول إمرأة في منصب قيادة القوات البحرية الأمريكية، وأول امرأة في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية.

بايدن: ليزا فرانكيتي تمتلك خبرة تصل إلى 38 عاما

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن ليزا فرانكيتي تمتلك خبرة تصل إلى 38 عاما، مضيفا إن الأميرال، أظهرت خلال مسيرتها المهنية، خبرة واسعة في مجالي العمليات والسياسات.

ونرصد أبرز المعلومات عن الأميرال ليزا فرانكيتي:

- ليزا فرانكيتي تبلغ من العمر 59 عاما.

- من مواليد روتشستر بنيويورك.

- حصلت على بكالوريوس العلوم في الصحافة خلال برنامج فيلق تدريب ضباط الاحتياط البحري في جامعة نورث وسترن في 1985

- حاصلة على درجة الماجستير في الإدارة التنظيمية من جامعة فينيكس.

- عملت ضابطًا مساعدًا وضابطًا من الدرجة الأولى على متن سفينة يو إس إس شيناندواه.

- كما عملت كالملاح ومنسق النقل على متن السفينة «يو إس إس مونونجاهيلا»، وضابط العمليات على «يو إس إس موسبروجر».

- ضابط أنظمة القتال ورئيس أركان السرب المدمر «ديزرون 2».

- المسؤول التنفيذي لسفينة يو إس إس ستاوت، ومساعد ضابط العمليات السطحية في مجموعة المجموعة الهجومية يو إس إس جورج واشنطن.

- شغلت منصب نائبة لقائد العمليات البحرية منذ سبتمبر 2022.

- شغلت منصب مديرة للاستراتيجية والتخطيط في هيئة الأركان خلال الفترة بين 2020 و2022.

زيارتها لمصر في 2018

- تولت قيادة الأسطول الأمريكي السادس منذ 2018 إلى 2020.

- شغلت منصب قائدا للقوات البحرية الأمريكية في كوريا الجنوبية.

- زارت ليزا فرانكيتي فى 9 سبتمبر 2018 مصر استقبلها الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية.