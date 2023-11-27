6 معابر لقطاع غزة وحصار إسرائيلي مستمر.. رفح منفذ الأمل للفلسطينيين

يوجد في قطاع غزة 6 معابر تربطها بدولة الاحتلال الإسرائيلي، وجرى تسليط الضوء على معبر كارني باعتباره المعبر الذي جرى من خلاله عبور الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين للجانب الإسرائيلي بعد الإفراج عنهم من الفصائل الفلسطينية مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، ولكن ما هي أبرز المعابر الموجودة في قطاع غزة؟.

إغلاق جزئي للمعابر

يضم القطاع 6 معابر، وقد أغلقتها تل أبيب كلها من أجل عرقلة الحركة داخل القطاع وتتحكم إسرائيل في 6 معابر، وبقى المعبر الوحيد البعيد عن أيدي إسرائيل وهو معبر رفح، ومنذ فرض حصار إسرائيلي على غزة في يونيو 2007، ضلت المعابر الـ 5 بين إسرائيل والضفة الغربية مغلقة جوئية، فيما أغلقت طوفان الأقصى كل المعابر بشكل كلي.

ماهي المعابر الـ 6؟

1-معبر المنطار (كارني): وهو معبر تجاري يقع إلى الشرق من مدينة غزة على خط التماس الفاصل بين القطاع وإسرائيل، وهو مخصص للحركة التجارية.

2- معبر بيت حانون (إيريز): يقع أقصى شمال القطاع، وهو مخصص لعبور العمال والتجار ورجال الأعمال والشخصيات المهمة، وهو مغلق الآن.

3- معبر صوفا: في الجنوب الشرقي من خان يونس، وهو يصل القطاع وإسرائيل، ويستخدم لدخول العمال ومواد البناء إلى قطاع غزة.

4- معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم): يقع جنوب القطاع، وهو مخصص لاستيراد البضائع من مصر، ويستخدم غالباً كبديل إسرائيلي لمعبر رفح.

5-معبر ناحل عوز: وهو معبر مهجور ومغلق، حوّل لموقع عسكري، بعدما كان مخصصاً لدخول العمال والبضائع.

6- معبر القرارة (كيسوفيم): يقع شرق خان يونس ودير البلح، وهو فعلياً بوابة التحرك العسكري الإسرائيلي لمهاجمة القطاع.

تضييق إسرائيلي على غزة

وتصر إسرائيل على عدم بناء مطار في قطاع غزة وكذلك منع إنشاء ميناء تجاري سيوفر نحو 50 ألف وظيفة لأبناء قطاع غزة الذي يشهد أحد أكبر معدلات البطالة في العالم، وتم بناء مطار دولي في غزة بعد اتفاقية القاهرة في مايو 1994، وبدأ التشغيل الرسمي في 1998 لكن في نهاية 2000 أوقفته إسرائيل بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ودمرته نهائيا في سبتمبر 2001، أما ميناء غزة البحري، فكان سيتم البدء في إنشائه نهاية عام 1999 لكن عطلته إسرائيل مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.