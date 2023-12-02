إدارة البحوث الفنية للقوات المسلحة توقع بروتوكولا مع المجلس القومي لذوي الإعاقة

وقعت إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز وتطوير أوجه التعاون في المجالات البحثية والفنية والتطبيقية.

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ البحوث التطبيقية المشتركة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم وتطوير ركائز العمل البحثي، وتبادل ونقل الخبرات والتدريب المستمر للباحثين من الطرفين، وذلك انطلاقا من دور القوات المسلحة في المشاركة الفعالة والمساهمة في خدمة المجتمع المصري والتعاون المشترك مع مختلف الجهات البحثية والعلمية بالدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

حضر مراسم توقيع البروتوكول اللواء محمد متولى مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.