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إدارة البحوث الفنية للقوات المسلحة توقع بروتوكولا مع المجلس القومي لذوي الإعاقة

كتب:

محمد مجدي
01:40 م | السبت 02 ديسمبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

وقعت إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز وتطوير أوجه التعاون في المجالات البحثية والفنية والتطبيقية.

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ البحوث التطبيقية المشتركة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم وتطوير ركائز العمل البحثي، وتبادل ونقل الخبرات والتدريب المستمر للباحثين من الطرفين، وذلك انطلاقا من دور القوات المسلحة في المشاركة الفعالة والمساهمة في خدمة المجتمع المصري والتعاون المشترك مع مختلف الجهات البحثية والعلمية بالدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

حضر مراسم توقيع البروتوكول اللواء محمد متولى مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.