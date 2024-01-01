شروط التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين بالمنيا

عقد حمدي مصطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعا مع أعضاء إدارة الإعارات، بحضور على الصغير مدير عام الشؤون التنفيذية، خالد عبد الغنى أحمد مدير إدارة الإعارات.

شروط التقدم للإعارات لهذا العام

ناقش حمدي مصطفى، مدير التربية والتعليم بمحافظة المنيا، شروط التقدم للإعارات لهذا العام، التي أرسلت إلى الإدارات التعليمية التسع، التي جاءت كالتالي:

- يكون المتقدم مقيدًا على درجة مالية بالوزارة، وألا يزيد السن على 56 عاما.

- الحصول على شهادة طبية من جهة رسمية تثبت الصلاحية للسفر إلى الخارج.

- إحضار صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي، وصورة جواز السفر حديثة، مع مطابقة الوظيفة المدونة ببطاقة التقدم للإعارات مع صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

- أن تكون درجة كفاية المتقدم بمرتبة كفء أو ممتاز عن آخر عامين، إضافة إلى قرار التعيين وتغيير المسمى الوظيفي حال حدوثه.

- التقدم بصحيفة أحوال إلكترونية موقعة من جزاءات المديرية، وإقرار من المدرسة بالعمل مع تدوين الإجازات الخاصة للتعاقد الشخصي للعمل كمدرس فقط.

استبعاد الأوراق غير المستوفاة أو غير واضحة البيانات.

وأشار مدير المديرية إلى أن الأول من فبراير 2024، آخر موعد لاستلام أوراق التقدم للإعارة، وسيتم استبعاد الأوراق غير المستوفاة أو غير واضحة البيانات.