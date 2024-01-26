وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستشفى أولاد صقر المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى أولاد صقر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وذلك بعد متابعته للخدمات الطبية بالإدارات الصحية بالزقازيق وكفر صقر وأولاد صقر.

تفعيل نظام الرقم الموحد للحالات المترددة على الأشعة المقطعية

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة، وتابع كفاءة عمل الأجهزة بقسم الأشعة، وخاصة جهاز الأشعة المقطعية، وقام بمناظرة سجلات التردد على الوحدة.

تفعيل نظام الرقم الموحد للحالات المترددة على الأشعة

ووجه وكيل الوزارة بتفعيل نظام الرقم الموحد للحالات المترددة على الأشعة المقطعية، كما تفقد قسم المعامل، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية، وتوافر المستلزمات والكيتسات اللازمة للعمل، كما ناقش بعض المقترحات مع مدير المستشفى لنقل الصيدلية الموحدة، واختيار مكان لعمل محطة معالجة أخري به.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود العناية المركزة الجديدة، والتي تم التشغيل التجريبي لها منذ عدة أشهر، بعد تطويرها ورفع كفاءتها وتوسعتها، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 10 مليون جنيه، حيث بلغت الأعمال الإنشائية أكثر من 4 ملايين جنيه دعم من ميزانية المديرية، والتجهيزات الطبية 6 ملايين جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

وتأكد من تدوين الإجراءات العلاجية والتمريضية بها، ومن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالعناية، موجهاً بسرعة توفير ستاره هوائية بالباب الخارجي للقسم لمنع دخول أي حشرات طائرة.