فرقة «boygenius» تفوز بثلاث جوائز في حفل الجرامي الـ66

فاز الفريق الموسيقي الأمريكي boygenius، خلال حفل توزيع جوائز الجرامي الـ66 المقام حاليا على مسرح كربيتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، بثلاث جوائز.

وجاءت الجوائز كالتالي جائزة أفضل أداء روك عن أغنية Not Strong Enough، وأفضل ألبوم موسيقي بديل وهو The Record، وأفضل أغنية روك Not Strong Enough.

جوائز الجرامي

يذكر أن جوائز الجرامي هي جائزة سنوية عمرها يزيد على 60 عامًا، تمنح للأفضل في مجال الموسيقى العالمية، وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، وفاز بها كبار نجوم الموسيقى في العالم على مدار تاريخها.