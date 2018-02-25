العناني: مهاجمو سفر الآثار للخارج "غير ملمين" بالأمر

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار إن إرسال الآثار لعرضها بالخارج لا يشوه السياحة المصرية، لكنه من باب الدعاية للسياحة والآثار المصرية، مشيرا إلى أن كل دول العالم ترسل القطع الآثرية الخاصة بها.

وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن هناك اتفاقيات وموائمات أيضا لعرض آثار مصرية في معارض في جمهورية التشيك وفي ألمانيا وفي المملكة العربية السعودية.

وتابع وزير الآثار أن كل الذين يهاجمون إرسال الآثار للخارج غير ملمين بالموضوع، مشيرا إلى أن تلك ليست أول مرة يخرج فيه الآثار للمعارض، متابعا: "قناع توت عنخ آمون الذهبي نفسه خرج قبل كده".