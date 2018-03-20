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الوطن

مصرع موظف على يد مساعد شرطة في مشاجرة على أسبقية الري بالمنوفية

منذ 9 دقيقة
كتب: محمود الحصري
مصرع موظف على يد مساعد شرطة في مشاجرة على أسبقية الري بالمنوفية

ارشيفية

تعدى مساعد شرطة بمركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية، على موظف بالجمعية الاستهلاكية، بمقص تقطيع حشائش وأصابه بجرح قطعي بالرقبة أودت بحياته، وجاء ذلك عقب الخلاف علي ري أرض زراعية.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من مستشفى بركة السبع المركزي بوصول "ا.ا.ط 53 سنة"، موظف بالجمعية الاستهلاكية، مصاب بجرح قطعي عميق بالأوعية الدموية بالرقبة، وتوفي عقب وصوله.

وتبين حدوث مشادة بينه وبين  "ص.ا.ع 47 سنة" مساعد شرطة لخلافات علي ري الأرض الزراعية.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام مقص تقطيع الحشائش، واتهم المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب، وإصابته بجرح قطعي بالوجه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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