تركيا تتهم دولة الاحتلال باستخدام غير متكافىء للقوة ضد الفلسطينيين

اتهمت تركيا، اليوم، دولة الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام غير متكافىء للقوة ضد الفلسطينيين، في وقت خلفت المواجهات في غزة على الحدود مع إسرائيل، عشرة قتلى على الأقل وعشرات المصابين.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها: "ندين بشدة استخدام إسرائيل غير المتكافىء للقوة ضد الفلسطينيين، خلال الاحتجاجات السلمية اليوم، في غزة".

واستشهد عشرة فلسطينيين في المواجهات في آخر حصيلة، فيما أحصى الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة أكثر من 350 متظاهرا برصاص الجنود الإسرائيليين.

وعبّرت الوزارة التركية عن "قلقها" جراء أعداد الضحايا.

وقالت: "من الضروري أن تكف إسرائيل عن استخدام القوة الذي من شأنه رفع التوترات في المنطقة".

وتابعت: "ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واقناع اسرائيل بالتخلي عن سلوكها العدواني" ضد الفلسطينيين.