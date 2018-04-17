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الوطن

بعد قصفه بـ3 صواريخ مجهولة.. 7 معلومات عن مطار الضمير العسكري بدمشق

اليوم AM 03:39
كتب: محمد علي حسن
بعد قصفه بـ3 صواريخ مجهولة.. 7 معلومات عن مطار الضمير العسكري بدمشق

مطار الضمير العسكري

أعلن التليفزيون السوري، منذ قليل، إسقاط الجيش السوري صواريخ اخترقت الأجواء السورية عبر الأجواء اللبنانية، كانت تستهدف مطار الضمير العسكري في ريف دمشق.

وتستعرض "الوطن" 7 معلومات عن مطار الضمير العسكري.

1- مطار عسكري يقع شرق بلدة الضمير بمحافظة ريف دمشق.

2- يبعد عن العاصمة دمشق بحوالي 50 كيلومترا.

3- يحتوي على 50 حظيرة وله مدرجان طول أحدهما 2.3 كيلومتر والآخر 3.1 كيلومتر.

4- يُعد ثاني أكبر مطار عسكري في سوريا بعد مطار تياس العسكري.

5- يضم المطار طائرات من نوع SU-22M-2، وMIG-23ML.

6- تعرض المطار لهجمات عديدة من الجيش السوري الحر أكثر من مرة.

7- تعرض مطار الضمير للقصف أثناء العدوان العسكري الثلاثي الأخير الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا.

 

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