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الوطن

عبور 54 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن للمجرى الملاحي لقناة السويس

منذ 11 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
عبور 54 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن للمجرى الملاحي لقناة السويس

المجرى الملاحي لقناة السويس

شهد المجرى الملاحي لقناة السويس، عبور 54 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين الشمالي والجنوبي للبحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضح تقرير حركة الملاحة الدولي بهيئة القناة، أن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفن بحمولة مليون و900 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت سفينة الحاويات الدانمركية MARSEILLE MAERAK ، بحمولة 221 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب ، بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدانمركيةMANILA MAERSK ، بحمولة 219 ألف طن، قادمة من ماليزيا، ومتجهة إلى المغرب.

 

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