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الوطن

22.1 مليار دولار استثمارات بالسكك الحديدية الصينية خلال أربعة أشهر

منذ 30 دقيقة
كتب: وكالات
22.1 مليار دولار استثمارات بالسكك الحديدية الصينية خلال أربعة أشهر

رئيس الوزراء الصينى

بلغ إجمالي قيمة استثمارات الأصول الثابتة في السكك الحديدية بالصين 141 مليار يوان "حوالي 22.1 مليار دولار أمريكي" خلال الشهور الأربعة الأولى من العام، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة.

ويمثل هذا الرقم انخفاضا بواقع 8.6 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لمصلحة الدولة للسكك الحديدية.

كما يمثل هذا الرقم 19.2 بالمئة من مستهدف استثمارات الأصول الثابتة بهذا القطاع خلال العام الجاري، والتي سيمول جزء منها بناء خطوط للسكك الحديدية فائقة السرعة بطول 3500 كيلومتر.

وخلال الفترة من يناير إلى أبريل، شهد قطاع السكك الحديدية الصينية أكثر من مليار رحلة للركاب، بزيادة 6.1 بالمئة قياسا إلى ذات الفترة من العام المنصرم.

وبلغ إجمالي إيرادات شركة السكك الحديدية الصينية، المشغل الوطني للسكك الحديدية بالبلاد، 179 مليار يوان خلال الأشهر الثلاثة الأولى، بزيادة 5.7 بالمئة على أساس سنوي، حيث كانت عائدات بيع التذاكر هي المساهم الأكبر بتلك العائدات.

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