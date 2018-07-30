أعلن الحزب الحاكم في كمبوديا بزعامة رئيس الوزراء هون سين، الفوز بكل المقاعد في البرلمان غداة انتخابات تشريعية سيطر عليها النظام في غياب أبرز قوة معارضة.

وقال المتحدث باسم الحزب سوك إيسان، ان حزب الشعب الكمبودي "فاز بكل المقاعد في أنحاء البلاد" 125، علمًا بأن النتائج النهائية ستعلن رسميا في 15 أغسطس، الدعم الساحق للشعب الكمبودي منح هون سين فرصة جديدة لمواصلة مهمته التاريخية.

ويتولى الأخير الحكم منذ أكثر من 33 عاما. ووجهت الصين حليفة النظام "تهانيها الصادقة، وعبرَّت عن الأمل في أن يتمكن الشعب الكمبودي من تحقيق إنجازات كبرى على صعيد التنمية.

من جهته، ندد البيت الأبيض بانتخابات "غير حرة أو عادلة تشكل أسوأ نكسة للنظام الديموقراطي كما حدده الدستور الكمبودي".

وتابع أن واشنطن ستدرس "تشديدا تدريجيا" للقيود على تأشيرات السفر التي فرضتها العام الماضي بحق بعض المسؤولين الكمبوديين.

كانت بروكسل وواشنطن رفضتا دعم اجراء الانتخابات وفرضتا عددا من القيود المحدودة.