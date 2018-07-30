تبدأ القنصلية السعودية بالإسكندرية مساء اليوم الإثنين، استخراج أولى تأشيرات الحج السياحي لهذا العام.

وقال أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج السياحي التابعة لوزارة السياحة، إن نحو 6 آلاف تأشيرة لحجاج المستوى البري ستصدر في اليوم الأول، وباقي التأشيرات ستصدر تباعًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف عضو اللجنة، لـ"الوطن"، أن أولوية استصدار التأشيرات تكون للحجاج الذين اقترب موعد سفرهم وهم حجاج المستوى الاقتصادي "البري والاقتصادي طيران" وعددهم نحو 24 ألف حاج، مبينًا أنه يتم البدء في استخراج تأشيرات حجاج المستوى الـ4 و5 نجوم وعددهم نحو 12 ألف حاج، مشيرًا إلى أن أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام ستنطلق يوم السبت المقبل برحلات الحج البري.

وأكد "إبراهيم"، أنه تم الانتهاء من مراجعة جوازات 340 سائقًا من مجموع 600 سائق لرحلات الحج البري، تمهيدًا لصدور تأشيراتهم خلال ساعات، والباقي ستصدر تأشيراتهم قبل وقت كاف من مواعيد انطلاق رحلاتهم.