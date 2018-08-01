عقد اللواء نادر عشماوي السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بحضور اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، وبرونو مايس الممثل التنفيذي لمنظمة الونيسيف، ووئام الليثي نائب مدير التعليم لتنمية النشأ والشباب بمنظمة اليونيسيف، ومحمد إسماعيل نائب مدير التعليم بمنظمة اليونيسيف، ومديري عموم مديريات "التربية والتعليم، الصحة، الثقافة، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، مركز المعلومات، تنمية القرية".

وذلك بشأن التناقش في مجال التعاون مع المنظمة وبعض الوزارات بمصر حيث تعتبر الزيارة جزء من توجه الحكومة للاستثمار في سيناء في مجال البنية التحتية والعنصر البشري ومساعدة الأطفال المهمشين وإيجاد آلية للعمل والتنسيق.

والهدف الأساسي هما المدارس ومراكز الشباب بالتنسيق والتواصل الدائم مع وزارتي التعليم والشباب والرياضة وبالأخص إصلاح التعليم ومناهج جديدة.

وتم خلال الاجتماع وضع خطة تضمنت تدريب 3750 مدرسا ودعم 80 مدرسة ابتدائية لتحسين البنية الأساسية وتوفير الأثاث واحتياجات المدرسين المستخدمة في العملية التعليمية، وذلك بالتشاور والتنسيق والتعاون مع الهلال الأحمر بجنوب سيناء.

كما تم الاتفاق على عقد لقاء مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتوفير 5 ملايين جنيه لدعم مبادرات الشباب مع تخصيص جوائز لسيناء.

بالإضافة إلى استكمال الجزء الثاني من برنامج "مشواري"، وهو عبارة عن رحلة للشباب من سن 16 إلى 18 سنة للتدريب على كيفية عمل مبادرات ودراسة جدوى المشروعات مع عمل قوافل للشباب بشمال وجنوب سيناء لتأهيل الشباب.

وفكرة عمل معارض في محافظات أخرى بمراكز الشباب لفتح أسواق العمل وعمل توازن نوعي وخطط دعم للشباب مع المتطوعين من الهلال الأحمر.