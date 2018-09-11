قال محمد متولي، نائب رئيس شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، إن من سيتولى منصب رئيس الصندوق السيادي يفضل أن يكون من الكفاءات الأكاديمية، وذو مستوى تعليمي عالٍ وخريج جامعة عالمية، ومشهودا له بالخبرة والعمل المسبق بالمجال المالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، على شاشة "دي إم سي"، أنه يجب أن تكون له القدرة على قيادة فريق عمل متكامل، ويعي أصول الحوكمة طبقًا للأعراف العالمية، ويستطيع التعامل مع التفاصيل، وأن يجيد اللغات لأن إدارة الصندوق ستتعامل مع ممثلي دول.

وتابع أن الصندوق السيادي الخاص بمصر سيختلف عن غيره لأنه ليس صندوق استثمار فائض على عكس الدول الأخرى ولكنه أقرب لأن يأخذ أصول غير مستغلة لإعادة تشغيلها، وجزء من المتطلبات من هذا الشخص أن يكون قادرا على اجتذاب القطاع الخاص الأجنبي والمحلي لدخول شراكة مع الصندوق وخلق اتفاقيات تحقق مكسب للطرفين.