كرم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، اليوم، الطلاب المتفوقين في المسابقة المركزية للاختبار المعرفي الإلكتروني الموحد لطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية، والبالغ عددهم 40 طالبًا وطالبة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، وعدد من قيادات الجامعة.

وأكدت جامعة المنصورة، أنه تم اختيار 5 كليات طب على مستوى الجامعات المصرية كنموذج للتطبيق، وهي كليات "طب عين شمس، المنصورة، أسيوط، 6 أكتوبر، وطب القوات المسلحة"، وبلغ عدد الطلاب المشاركين في الامتحان 487 طالبًا، اجتاز الامتحان 322 طالبًا، وتم تكريم ١٨ طالبًا بكلية طب المنصورة، و١٧ بطب عين شمس، و٤ بطب أسيوط، وطالب بطب القوات المسلحة.

وشهد فعاليات التكريم؛ الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية طب المنصورة، والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وممثلين عن شركات Microsoft، وIT Blocks، وGama Learn، ووكلاء كلية الطب بجامعة المنصورة وعدد من أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالامتحان.

وأكد وزير التعليم العالي، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة التعليم في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية، بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية، تم إجراء اختبار إلكتروني معرفي موحد لطلاب كليات الطب لقياس قدراتهم.

وأوضح أن الهدف من هذا الاختبار هو إعداد خريجي الجامعات المصرية لسوق العمل محليًا ودوليًا من خلال تطوير وتحديث التخصصات وطرق التدريس والتقييم، واعتماد مناهج وشهادات الجامعات المصرية بمعايير دولية، والوصول بهذه التجربة إلى نموذج يمكن التقدم به للحصول على الاعتماد الدولي، فضلًا عن إنتاج تقارير ومؤشرات عن المهارات المختلفة للطالب وقياس الأداء، بما يساهم في تغيير طرق التدريس والقياس والتدريب.