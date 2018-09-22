ضبط ربع كيلو من "الإستروكس" بحوزة 3 عاطلين قبل ترويجه بشبين القناطر

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم ربع كيلو من مخدر "الإستروكس" قبل توزيعها على عملائهم بمركز شبين القناطر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، أنه أثناء مرور النقيب محمد أشرف، ضابط مباحث مركز شبين القناطر، والقوة المرافقة، تمكن من ضبط كل من ضبط "وليدع. عاطل، و"رضا م.ت." عاطل، و"إبراهيم م.ى." عاطل، وبحوزتهم كميه من "الإستروكس" المخدر تزن حوالي 250 جرام ومبلغ مالي 400 جنيه، وهاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهاتف للاتصال بعملائهم، وحرر عن ذلك المحضر رقم 21222 لعام 2018، جنح مركز شبين القناطر.