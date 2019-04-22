نظم الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، ظهر اليوم الإثنين، مسيرة عمالية ضخمة شارك بها نحو 2000 عامل بشوارع الإسكندرية، دعوا خلالها المواطنين للذهاب إلى الصناديق للمشاركة في التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد مجدي البدوي، رئيس الاتحاد المحلي، أن عمال مصر بجميع طوائفهم أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية تجاه بلدهم، خاصة أن بناء الدولة لا يتوقف على الإنتاج فقط، وإنما يمتد أيضًا إلى المشاركة في جميع الاستحقاقات السياسية حتى تستقر الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

وبعد انتهاء المسيرة، وزع جميع العمال إلى مجموعات، ذهبت كل واحدة فيها إلى اللجان الانتخابية لتسهيل عملية تصويت الناخبين.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.