أصدرت النيابة العامة بالسويس قرارا بضبط وإحضار "م. م" 45 سنة، متهم بالنصب والاحتيال على 20 مواطن، قام ببيع سيارات لهم بعقود وتوكيلات مزورة، وفار هاربا بعد الاستيلاء على أموالهم.

10 من الضحايا قدموا التوكيلات المزورة خلال التحقيقات لإثبات تعرضهم للنصب والاحتيال، مؤكدين أن المتهم هرب من المحافظة فور علمه بتقديم بلاغات للنيابة العامة.

وقال غريب رجب، تاجر: "قمت بشراء سيارة جديدة عن طريق المتهم الذي أوهمني أنه صحاب السيارة، وأنه قام بشرائها بتوكيل وحصل مني على 100 ألف جنية مقدم لحين التسجيل، ثم فوجئت أن توكيل السيارة مزور عند الاستعلام عنه في المرور.

وأضاف "غريب"، أن المتهم قام ببيع أكثر من 20 سيارة لمواطنين أخرين، من خارج محافظة السويس، جميعها بعقود مزورة.

وأكد سامر علي، موظف وأحد الضحايا، أنهم اتهموا شخصين في إحدى المصالح الحكومية بمساعدة المتهم في النصب والاحتيال، للاستيلاء على أموال المواطنين، متهمينهما بالتورط في تحرير التوكيلات المزورة الخاصة بالسيارات.

وكشف "سامر"، أن المتهم الهارب كان يستعين بزوجته في النصب والاحتيال للاستيلاء على الأموال، وكان يقيم بوسط المدينة ويملك في السابق محل تجاري، واستغل علاقاته بأشخاص معروفين بالمحافظة، للتأكيد على أنه مصدر ثقة للأخرين.