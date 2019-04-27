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«الخريطة الاستثمارية».. «بوصلة» أموال المصريين

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المشاط تغادر إلى دبي للمشاركة في ملتقى سوق السفر العربي ATM

المشاط تغادر إلى دبي للمشاركة في ملتقى سوق السفر العربي ATM

إختتام فعاليات الدورة الثانية للجنة التجارية المصرية الشيلية المشتركة

إختتام فعاليات الدورة الثانية للجنة التجارية المصرية الشيلية المشتركة

"القياس والتقويم" بجامعة الزقازيق يعقد ورشة عمل حول "صياغة المفردة"

"القياس والتقويم" بجامعة الزقازيق يعقد ورشة عمل حول "صياغة المفردة"

وفد قوى التغيير يصل القصر الجمهوري للقاء المجلس الانتقالي السوداني

وفد قوى التغيير يصل القصر الجمهوري للقاء المجلس الانتقالي السوداني

صور| محمد عبده يطرب جمهور الأوبرا بألحان الموسيقار طلال

صور| محمد عبده يطرب جمهور الأوبرا بألحان الموسيقار طلال

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