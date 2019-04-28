قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ الأورام بجامعة عين شمس، إن نسب الأورام في مصر أقل من الدول الغربية ولكن مع الأسف نسب الوفاة لدينا أعلى "علشان الناس بتيجي متأخر ومش بتاخد أحسن علاج".

وأضاف: "40% من الإصابة بالسرطان حول العالم بسبب التدخين بشراهة ومرض السمنة، داعيا للوقاية من ذلك ضرورة تناول الخضراوات بشكل يومي وممارسة الرياضة يوميا، والقيام بحملات توعوية وكشف مبكر لتلك الأمراض".

وتابع: "سرطان القولون حول العالم بدأ يقل عدد المرضي به مبيجيش مرة واحدة، لازم يحصل نتوء الأول وبعدين نشاط وبعدين ورم.. ولو لحقناه في أي مرحلة من المراحل دي نستطيع علاجه سريعا".

وأضاف الغزالي، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الكشف المبكر في جميع الأورام السرطانية يعتبر أمر هام للغاية لسرعة العلاج وعدم تفشيه بباقي أعضاء الجسد، موضحًا أن سرطان القولون وصلت نسب الشفاء بمراحله الأولى والثانية لـ100% دون التدخل الكيماوي أو الإشعاع، وفي المرحلة الرابعة والتي قد تصل للكبد أو الرئة تكون نسب الشفاء باستخدام العلاجات المناعية والموجهة لـ70%.