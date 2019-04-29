أكد الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي، الدكتور نجم الدين حسن إبراهيم، أن إيداع مبلغ 250 مليون دولار من صندوق أبو ظبي للتنمية بالبنك المركزي، له انعكاسات إيجابية على سعر الصرف، وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.

وأشار إلى أن الإيداع الإماراتي، يأتي لدعم السياسة النقدية للبنك، ويساعد على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وثمَّن "إبراهيم"، دور دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لوقوفهما إلى جانب السودان، والذي ينظر، حكومة وشعبا، بعين الرضا والامتنان للأشقاء فيهما، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

ووقع صندوق ﺃﺑﻮ ظبي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، الأحد، ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، جرى ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺇﻳﺪﺍﻉ 250 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 918 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ.

ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻗﺮﺗﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭات ﺩﻭﻻﺭ، ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ.