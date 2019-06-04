مع استعدادات محافظات مصر المخلتفة لاستقبال عيد الفطر المبارك، ضربت عاصفة ترابية شديد عدد من المحافظات المختلفة ترتب عليها إغلاق عدد من الطرق.

تعرضت محافظة جنوب سيناء لموجة من الطقس السيئ، وزادت سرعة الرياح التي تحولت إلى عواصف رملية في بعض المدن مع انخفاض في درجات الحرارة، وأغلقت أجهزة الأمن بالمحافظة الطريق الدولي "الطور- شرم الشيخ" بعد حجب العواصف الرؤية حرصا على حياة المواطنين.

وضربت عاصفة رملية عدد من مدن شمال محافظة البحر الأحمر أدت لانعدام الرؤية على الطرق السريعة، وناشدت المحافظة المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة، حيث تعرضت قرية الزعفرانة شمالي المحافظة باتجاه مدينة رأس غارب إلى عاصفة ترابية شديدة، وامتدت إلى مدينة الغردقة.

وتعرض طريق "الزعفرانة - غارب" في محافظة البحر الأحمر، منذ قليل، لعاصفة ترابية أدت إلى انعدام الرؤية، وحذر مجلس مدينة رأس غارب السائقين وأصحاب السيارات بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.

ولم يكن حال محافظة الوادي الجديد أفضل من سابقاتها، حيث تعرضت اليوم لعاصفة ترابية شديدة، وتسببت في حجب الرؤية على الطرق الرئيسية وخاصة الطريق الواصل بين "الداخلة" و"الفرافرة" و"باريس الخارجة" جراء تزايد سرعة الرياح المحملة بالأتربة والرمال.

وكذلك شهدت محافظة أسيوط، موجة من الطقس السيئ بمعظم مراكز المحافظة، حيث هبت عاصفة ترابية مما أعاق الرؤية وتسببت فى تعطل حركة المرور وإصابة المارة بالاختناقات.

كما أعلنت محافظة أسيوط، حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات العاصفة الترابية، وكلفت مسؤولي الكهرباء والمحليات والصحة بالمتابعة المستمرة، ونشر سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، تحسبًا لسقوط أعمدة الإنارة أو وقوع حوادث نتيجة العاصفة الشديدة التي تشهدها المحافظة، والتواصل مع غرف العمليات الفرعية لتلقى شكاوى المواطنين.