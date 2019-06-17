سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة، على حريق محدود شب في شقة سكنية بالمطرية، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء أسامة فاروق مدير إدارة الحماية المدنية في القاهرة، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، بنشوب حريق في شقة سكنية بالمطرية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأوضح الفحص والمعاينة، نشوب الحريق في شقة بالطابق الثالث بعقار في المطرية، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وأخمدت النيران، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.