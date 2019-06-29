قال أحمد الفضالي رئيس المركز العام لجمعية الشبان المسلمين "الشبان العاليمة حاليا"، "إن الجمعية تؤكد براءتها من جماعة الإخوان الإرهابية أو أي تبرعات ذات صبغة طائفية".

وأضاف "الفضالي"، في كلمته بالجمعية العمومية المنعقدة الآن بالمقر العام، "أن تغيير مسمى الشبان المسلمين لتأكيد التبرء من الجماعة وحبا في الدولة المصرية والتغير يأتي متزامن مع احتفالات المصريين بالذكرى السادسة للثورة العظيمة تأكيداً على دعمنا لثورة 30 يونيو".

ودعا الفضالي الجمعيات ذات المسميات الطائفية لتغيير اسمها كجمعية أنصار السنن المحلية والجمعية الشرعية تركيا مع الدستور المصري الذي يرفض الأسماء الطائفية.