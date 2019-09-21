تمكنت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالتعاون مع إدارة الإزالات والإشغالات وحماية الأراضي وأملاك الدولة، من إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بحوض كامل واصف، إضافة لإيقاف حالتي بناء بدون ترخيص.

وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار، إن الحملة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدى بالبناء على أرض إصلاح زراعي على مساحة قيراط وعدد 4 سهم، إزالة حالة تعد على أرض أملاك دولة بمساحة 120م، وحالة تعد على حرم الطريق بمساحة 20م، وإيقاف حالتي بناء بدون ترخيص على مساحة 280م بشارع العمدة بمدينة بنى مزار.

وضبطت الوحدة المحلية لمركز ملوي عددا من المخالفات التموينية بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والأمن الصناعي والجهات المعنية.

أوضح وجدي زقزوق رئيس المركز، أن الحملة حررت 22 مخالفه للمخابز البلدية تنوعت بين نقص في الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، وعدم توافر الاشتراطات البيئية.

وأضاف أنه تم إيقاف أعمال تشغيل مخبز بقرية جعوير التابعة للمركز لمدة شهر لوجود مخالفات متنوعة، مشيرا إلى أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز العدوة، جهودها فى رفع الإزالات والاشغالات ومتابعة حالة النظافة بالشوارع الرئيسية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا.

قال محمد السيد علي رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 42 محضرمخالف منها 10 محضرأمن صناعي، 9 محاضر مكتب العمل، 10 محاضر صحة، 6 مخالفات تموينية و7 أشغال طريق، وأكد على ترخيص كافة المحلات غير المرخصة والتعامل مع المخالفين بالقانون، مشيرا إلى إظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق للحفاظ على الشوارع والنظافة العامة.