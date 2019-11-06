حذر الفنان محيي إسماعيل، من استخدام صورته أو شخصيته بأي شكل من الأشكال إلا بعد موافقة صريحة منها.

وقال إسماعيل خلال فيديو له على حسابه الشخصي على "فيس بوك" إنه دائما ما يحب أن يقول أن قوة الحب أقوى من حب القوة، و"لما نتعب شوية اللي يقوينا هو"، موجهًا الشكر للجمهور، "أنا بشكركم قوي إنكم وصلتوني للتريند ودايما بتبادل معاكم طول عمري الصدق والالتزام على مدى 50 عاما منذ وعيت على الفن".

وأضاف: "لقيت بعض الفيديوهات عليها صورتي وليس صوتي الأيام اللي فاتت، وعايز أقول إن أي حد يستغل صورتي أو صوتي فهو أمر خاطئ، ولابد من موافقة صريحة مني شخصيًا، وأي اعتداء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بي سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وهذا حقي".