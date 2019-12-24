تمكنت محافظة الجيزة من استرداد 3 أفدنة أراضي أملاك الدولة بقرية وردان بمركز ومدينة منشأة القناطر، كانت متعديا عليها من قبل مخالفين وذلك خلال حملة مكبرة شنتها أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الحملة جاءت في إطار خطة الدولة لاستعادة الأراضي المتعدي عليها، مؤكداً أن الأرض كانت مخصصة لإقامة محطة الصرف الصحي لقرية وردان وتسبب التعدي عليها في تعطيل المشروع والوقوف حائلاً دون تنفيذه ما تسبب في معاناه الاهالي طوال هذه السنوات.

وأشار محافظ الجيزة أنه جرى تنفيذ أعمال الإزالة لكافة التعديات علي الأرض وتسليمها للشركة المسؤولة عن أعمال إنشاء المحطة، حيث تم إنزال المعدات داخل الأرض للبدء في مشروع محطة الصرف الصحي بوردان للتسهيل على المواطنين وذلك بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه راشد رئيس مركز ومدينة منشأه القناطر بالمتابعة اليومية للأرض وإزالة أي معوقات تواجه الشركة العاملة أولاً بأول وعدم السماح بالتعدي عليها مجدداً.