تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة قيام مجهولين باستيقاف طفلة بأحد الشوارع الحيوية بمدينة شبين القناطر وسرقة قرضها الذهبي في وضح النهار، بالقرب من بنك التنمية الزراعي بالمدينة، حيث رصدت كاميرات المراقبة الواقعة، ولكن المتهمين نجحا في ارتكاب جريمتهما والهرب.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا من ولي أمر الطفلة "مريم. م. خ"، 9 سنوات، في الصف الثالث الابتدائي، بتعرض ابنته لحادث سرقة قرطها الذهبي على يد مجهولان يركبان سيارة "بيجو"، أحدهما يقود السيارة والآخر نزل وسرق القرط من أذنها، وفر هاربا مع زميله، حيث وقعت الجريمة في منطقة البنك الزراعي والموقف العمومي على طريق "مسطرد – شبين القناطر".

وأضاف ولي الأمر في بلاغه أن ابنته لجأت عقب الحادث لصيدلية في مكان الواقعة، حيث أصيبت بصدمة نفسية، رافضة الخروج وحدها إلى الشارع بعد الحادث، وسلّم ولي الأمر أجهزة الأمن "فيديو" لإحدى كاميرات المراقبة رصدت الواقعة بالكامل.

وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لواقعة سرقة قرط ذهبي لطفلة صغيرة وإصابتها بالذعر بعد الحادث، حيث ناشد النشطاء من يتعرف على الجناة أن يبلغ أسرة الطفلة وأجهزة الأمن للمساهمة في ضبط الجناة في أسرع وقت، مؤكدين أنها حوادث متكررة بشكل كبير في دائرة المركز والمدينة.

وتشكل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، حيث يجرى فحص فيديو الواقعة للوصول للجناة وتحديدهم وضبطهم.