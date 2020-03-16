"القاضي": مديرية الأمن تواصل غلق 244 سنترا تعليميا بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الأمن، واصلت تنفيذ الحملات الأمنية الموسعة علي مراكز الدروس الخصوصية بجميع مراكز المحافظة، وتم خلالها إغلاق 64 مركزا، منعا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلقها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ أنه تم حصر أعداد جميع مراكز الدروس الخصوصية من خلال مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الوحدات المحلية، إذ بلغت 244 سنتر ومركز تعليمي على مستوي المحافظة وسيتم تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها حتى إشعار أخر، على مدار الأيام المقبلة.

وقال مسؤول بمديرية التعليم، إنه تم إجبار عدد من المعلمين الذين يقدمون دروس خصوصية داخل منازلهم في القرى بالتوقيع علي إقرارات تلزمهم بعدم عقدها مره أخرى، وفي حالة مخالفة ذلك سيعرضون أنفسهم للمسألة القانونية.

ونفذت مديرية الصحة أعمال تعقيم مبني ديوان عام المحافظة وبعض المنشآت والمصالح الحكومية منها مديرية التربية والتعليم، وشملت إجراءات تعقيم مكاتب الموظفين والطرقات ودورات المياه والمصاعد، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس.

وقال محافظ المنيا إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أصدر عددا من التوجيهات للمحافظين فيما يخص متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا تضمنت ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبنى المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

وأكد المحافظ أنه تم فتح غرفة العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وإبلاغها فوراً باي أحداث طارئة، وإجراءات مجابهة الأمراض.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة في الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين.