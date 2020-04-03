إمكانية التحويل لحساب بنكي من خلاله.. تفاصيل الحساب الفضي من البريد

يقدم البريد المصري لعملائه عددا من الحسابات، منها الحساب الجاري الفضي، للشركات والأفراد والذي يتمتع عملاؤه بالفائدة اليومية.

وتقدم "الوطن"، فيما يلي تفاصيل الحساب الفضي، من حيث الشروط والأحكام، والمستندات اللازمة لفتح الحساب، والخدمات الإضافية التي يقدمها، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شروط وأحكام الحساب الفضي من البريد المصري

ـ يشترط أن يكون العملاء من الأفراد أكبر من 21 عاماً والشركات والمنظمات غير الحكومية.

ـ الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري الفضي هو 500 جنيه.

ـ يمكن الإيداع والسحب من أي مكتب بريد.

ـ في حالة إيداع مبلغ وسحبه في مدة أقل من 48 ساعة يحتسب مصاريف ادارية وفقا للقواعد الداخلية.

ـ يجوز للعملاء الذين لديهم حساب جارى القيام بطلب تحصيل شيك بنكي باسم العميل مقابل الرسوم المقررة.

ـ يمكن إجراء عملية تحويل داخلي من حساب جارى إلى أي حساب جارى أخر.

ـ إمكانية التحويل من الحساب فقط لحساب آخر بالبنوك مقابل الرسوم المقررة.

فوائد الحساب الجاري الفضي من البريد المصري

ـ يتم إحتساب فائدة الحساب الجاري الفضي يومياً و يتم إضافتها على الحساب الجاري الفضي للعميل يومياً.

ـ تطبق فائدة متغيرة يومياً وفقاً لقيمة حساب العائد على صندوق البريد المصري.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب الجاري الذهبي بالبريد المصري

ـ دفتر شخصي: صورة البطاقة، السن لا يقل عن 21 عاما.

ـ التعامل بتوكيل: صورة البطاقة للوكيل والموكل، توكيل مذكور فيه حق فتح حساب وإيداع وسحب.

ـ التعامل من خلال مفوض: صورة البطاقة الشخصية للمفوض، إقرار بالتفويض من صاحب الحساب، استيفاء نموذج التوقيع.

رسوم الحساب الجاري الفضي من البريد المصري

ـ الرسوم السنوية 9.5 جنيه.

ـ رسوم إصدار كشف حساب 5 جنيهات.

ـ رسوم انخفاض الرصيد الائتماني 50 قرشا يومياً.

الخدمات الإضافية للحساب الفضي من البريد المصري

ـ إمكانية التعامل على حسابتهم بالصرف أو الاستعلام من خلال بطاقات الصراف الآلي من جميع ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري أو تلك المتصلة بشبكة 123.

ـ يمكن استخدام بطاقات فيزا، وماستر كارد في جميع دول العالم حيث يمكن للعملاء السحب أو الشراء محلياً أو دولياً.

ـ إمكانية الحصول على الراتب الشهري من خلال تحويل الراتب على حساب الجاري الفضي الخاص بهم لدى البريد المصري.

ـ يمكن إصدار دفتر شيكات للعملاء الأفراد والشركات والمؤسسات بناء على طلب العميل.

ـ خدمة حسابي أون لاين.