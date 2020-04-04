الطب الوقائي يعزل شخصا ظهرت عليه أعراض كورونا في قنا

واصل فريق الطب الوقائي التابع للإدارة الصحية في مركز ومدينة قنا، فحص المخالطين للمصابين بفيروس كرونا في مدينة قنا.

وبحسب بيان الإدارة الصحية، "بناء على الاتصال الوارد إلينا والذي أفاد بظهور أعراض خاصة بفيروس كورونا المستجد لدى أحد المخالطين الذين توجهنا إليهم أمس الجمعة بمدينة العمال، جرى التوجه إليه وفحصه، وبعد التأكد من ظهور بعض الأعراض عليه، جرى عزل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة ثم نقله إلى أحد مستشفيات العزل (حميات قنا - صدر قنا)".

كان فريق الطب الوقائي بقنا، بدأ بفحص عدد من المناطق وهي مناطق المنشية، نجع سعيد، مدينة العمال، وعزبة البوصة.

وجرى التنبيه على بقية المخالطين بالتزام العزل المنزلي، واتباع التعليمات.