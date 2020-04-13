قناة السويس: إطلاق أبواق السفن مبادرة لتقدير جهود العاملين بالصحة والموانئ

قال المهندس يحى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن إطلاق أبواق السفن المتواجدة بالمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس لمدة 15 ثانية، هي مبادرة رمزية تعبيرا عن التقدير والتضامن مع جهود العاملين في القطاع البحري والموانئ والعاملين في قطاع الصحة.

ولفت "زكي" إلى أن الموانئ في مصر تعمل على مدار الـ24 ساعة طوال الأسبوع، وتلبي احتياجات الدولة والتصدير، مع الحرص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والاحتياطات الصحية والرعاية الصحية مع الكشف الدوري والقيام بأعمال التطهير والتعقيم.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هذه المبادرة إقليمية ومصر ساهمت فيها مع الإمارات والسعودية وغيرها من موانئ الإقليم، وقد تنتقل لموانئ العالم نظرا لدور الموانئ في مجابهة أزمة فيروس كورونا.