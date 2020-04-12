قناة السويس عن مبادرة أصداء الأمل: تكريم رمزي للأطباء والعاملين

علق المهندس يحى زكي رئيس المنطقة العامة بقناة السويس، على إطلاق السفن والقاطرات البحرية، في مواني المنطقة الاقتصادية لـ "قناة السويس" أبواقها لمدة 15 ثانية، تضامنًا مع العاملين في قطاعات النقل البحري والصحة والمواقع الحيوية، وذلك ضمن مبادرة "إصداء الأمل" التي أطلقتها مواني أبو ظبي.

وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON"، إنه جرى إطلاق هذه المبادرة لتكون تكريمًا رمزيًا للأطباء والعاملين في الموانئ والمتعاملين في خدمة المواني، لأنهم يعملون على مدار ساعات اليوم.

وأضاف: "المواني يجب أن تعمل وتساعد على توفير مستلزمات الدولة وتسهيل إجراءات التصدير التي تقوم بها الدولة، والمبادرة استمرت 15 ثانية، للمساهمة في تحية العاملين في المواني، في مجال الصحة وتداول البضائع، والجميع يعملون بقلوبهم، وجرى اتخاذ كافة إجراءات السلامة".