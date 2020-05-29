العناية الإلهية تنقذ الممثل محمد طعيمة من الموت: "ليه يحصل معايا كده"

تعرض الفنان محمد طعيمة، لحادث سير، اليوم الجمعة، على أحد الطرق الصحراوية، إذ تهشمت سيارته من الجزء الأمامي بشكل كامل.

ونشر "طعيمة" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من الصور لسيارته عقب الحادث، معلقًا بقوله: "كله قدر ومكتوب.. بس ليه بيحصل معايا كل ده؟؟؟.. أنا عملت حادثة موت نفدنا منها بأعجوبة.. مش طالب منكم غير الدعاء.. أنا كويس وبخير وأسف مش هقدر أرد على حد ولا استقبل حد لفترة بس".

محمد طعيمة، ظهر في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، وبعدها ظهر في الجزء الثاني من برنامج (البلاتوه) عام 2017، ثم مسلسل (خلصانة بشياكة) عام 2017، ومسلسل "الوصية" للفنان أحمد أمين وأكرم حسني.