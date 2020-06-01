تحرير 46 محضرا لخرق الحظر وغلق 5 صيدليات في حملات بالبحيرة

شن رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، عدة حملات مرورية لفض الأسواق ومنع التجمعات، وإزالة جميع حالات إشغال الطريق، وتسهيل الحركة المرورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ونفذت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور وكفر الدوار والمحمودية حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الإشغالات وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة، بالتعاون مع التفتيش الصيدلي بالإدارات الصحية للمرور على جميع الصيدليات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة لخرق الحظر، وإغلاق 5 صيدليات لعدم وجود مدير للصيدلية، إضافة إلى إزالة 191 مخالفة إشغال طريق.

كما أسفرت الحملة عن رفع 124 حالة إشغال متنوعة مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة دمنهور، وتحرير 7 محاضر إشغال طريق، و40 محضر خرق لحظر التجوال بالمحمودية.