أمين "الشعبية الليبية": تركيا نقلت 15 ألف مرتزق إلى طرابلس حتى الآن

قال الدكتور مصطفى الزائدي، أمين الحركة الوطنية الشعبية الليبية، إنَّ تركيا مستمرة في عدوانها السافر على ليبيا، مستخدمة القوة العسكرية الجوية والبحرية والأرضية.

وأوضح "الزائدي"، لـ"الوطن"، أنَّ هناك ضباط وجنود أتراك وآلاف من المرتزقة نُقلوا من المجموعات الإرهابية التي كانت تقاتل في سوريا، مبينًا أنَّ بعضهم سوريين من جبهة النصرة وجبهة تحرير الشام، وبعضهم من جنسيات أخرى، لافتًا إلى أنَّهم نقلوا إلى المنطقة الغربية في ليبيا، ويبلغ عددهم 15 ألفًا.

وأشار إلى أنَّ تركيا فعلت ذلك مستندة إلى قرار البرلمان التركي بالتدخل العسكري في ليبيا ديسمبر الماضي، متابعًا أنَّ أردوغان يعلن يوميًا أنَّه يتدخل في ليبيا، مدعيًا دعم الحكومة الشرعية، وفي حقيقة الأمر لا توجد حكومة شرعية.

واستكمل: "هي مجموعة من الميلشيات والمنظمات الإرهابية والإخوان المسلمين، الذين يسيطرون على طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، والليبيون يرفضونهم، ولا توجد لهم أي شرعية باستثناء تلك التي منحهم إياها مجلس الأمن، لكنهم لا يمتلكوا أي شرعية وطنية، لذا فالتدخل التركي هو لدعم الإخوان المسلمين وإحكامهم على ليبيا".

وأضاف" الزائدي" أنَّ هناك حرب ضروس تشتعل الآن في ليبيا، والشعب الليبي متضامن مع القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر بقوة في هذه الحرب، لافتًا إلى أنَّ تركيا تستخدم مئات الطيارات المسيرة دون طيار عن بعد، منها ما يدار بمحطات في ليبيا، ومنها ما يدار من تركيا عبر الأقمار الصناعية، واستخدمت البوارج التركية في قصف قاعدة الوطية، ونقلت الآلاف من المدرعات والدبابات، وهناك راجمات كبيرة صاروخية، نقلت وتقاتل في الجبهة وقصفت طرابلس، بل هناك مدن ليبية الآن تتعرض لقصف عشوائي.