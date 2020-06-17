مع 10 مطربين أفارقة.. الليثي يمثل مصر في أوبريت My White Army

يمثل الفنان محمود الليثي، مصر في أوبريت My White Army أو جيشي الأبيض، التي تضم 11 مغنيا من 11 دولة أفريقية، تقديرا لدور الأطباء والممرضات في أفريقيا والعالم.

أغنية My White Army أول أوبريت غنائي عالمي يمثل مصر وأفريقيا بـ3 لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والعربية.

شارك في الأغنية إيه باس A pass (أوغندا)، كويزي Cwezi (غانا)، كامبواKambua (كينيا)، محمود الليثي (مصر)، نيكي Niki (نيجيريا)، روزي Rozzy (سييراليون)، سالاتيل Salatiel (الكاميرون)، شون ك Sean K (ناميبيا)، سونيتا. Sunita (جامبيا)، توم كلوز. Tom Close (رواندا)، ويزي. Wezi (زامبيا)، ومن إنتاج وإخراج رشا قلج.