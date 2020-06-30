أسيوط تتسلم 4 معدات لكنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استلام وتجريب 4 ماكينات لكنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين، تمهيدًا لتوزيعها على مركز أسيوط وحي غرب، ضمن دعم منظومة النظافة بأحدث المعدات.

وأشار المحافظ إلى استمرار حملات النظافة لاستهداف كافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية بكافة المراكز والأحياء خاصة مع بداية عودة الحياة لطبيعتها وفتح المساجد والمقاهي والمطاعم، وفق الشروط التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت المحافظ إلى مشاركة وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة فى حملات التطهير والتعقيم التي تنفذها المحافظة بالمراكز والأحياء، منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين بتلك الأماكن والمترددين.