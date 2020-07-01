"البيئة" تعلن فوز مشروع "صون الطيور المهاجرة" بجائزة الطاقة العالمية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن فوز مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة والذي ينفذ بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمية يوبيرد لايف انترناشيونال بجائزة الطاقة العالمية، كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة والتي تحقق أهدافا ملموسة لحماية الطيور المهاجرة كأحد الموارد الطبيعية ودمج أهدافها بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

وأوضحت فؤاد أن فوز مشروع الطيور الحوامة المهاجرة كممثل لمصر بجائزة الطاقة العالمية يعد الأول منذ إنشاء الجائزة، وهو ما يعد إشادة عالمية بإجراءات مصر في حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة، وتكليلا لجهود الوزارة من خلال المشروع في دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية، وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة وذلك من خلال التنسيق المستمر مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومركز كفاءة الطاقة في الالتزام بآلية الغلق عند الطلب في محطات طاقة الرياح بجبل الزيت للقطاع الحكومي بقدرة 580 ميجاوات وخليج السويس للقطاع الخاص بقدرة 262.5 ميجاوات مما ساهم في حماية الطيور الحوامة، وتقليل الفقد في الكهرباء خلال موسم هجرة الربيع فبراير- مايو 2020 مشيرة إلى أنه تنفيذ برامج المراقبة الدقيقة ساعدت على تشجيع مشروعات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات عملاقة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

واكدت وزيرة البيئة ان فوز مصر بالجائزة هذا العام على اكثر من 2500 مشروع هو دليل على نجاح مصر فى دمج حماية البيئة فى اهداف التنمية و الناتج عن اعطاء القيادة السياسية الأولوية والتأيد الكامل لدمج الأهداف البيئية بالمشروعات القومية ومنها مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.

وأضافت وزيرة البيئة إلى أن جائزة الطاقة العالمية تعد الجائزة البيئية الأكثر أهمية على مستوى العالم، والتي يعتمد فيها تقييم المشروعات المقدمة حول العالم على لجنة تحكيم دولية مكونة من مجموعة من الخبراء في مجالات البيئة والاقتصاد والاجتماع والتنمية المستدامة، ليتم اختيار أكثر المشروعات التي حققت أثرا ملموسا في الحفاظ على سلامة البيئة على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن جائزة الطاقة العالمية ENERGY GLOBE Award تأسست عام 1999 من قبل مؤسسة غير ربحية أسسها رائد الطاقة النمساوي "لوولفغانغ نيومان" وهي اليوم واحدة من الجوائز البيئية المرموقة في العالم لتقديم مشاريع مستدامة ناجحة ولإيجاد حلول للكثير من المشاكل البيئية القائمة، وتقدم لخمس فئات وهي الأرض والطاقة والماء والهواء والشباب ويتم منح الجوائز للفائزين من جميع أنحاء العالم في حفل عالمي بحضور كبار الشخصيات الدولية والأكثر تأثيرا على مستوى العالم.