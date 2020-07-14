المؤبد لثلاثة متهمين في واقعة تهريب مساجين من سيارة ترحيلات في 2005

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد موسى محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين عبده، وعبد الحي كمال الدين، بحضور محمود بيومي وكيل النيابة وأمانة سر عبدالرحمن عبدالعزيز، بمعاقبة ثلاث متهمين بالسجن المؤبد في واقعة الهجوم على سيارة ترحيلات وتهريب المساجين.

ترجع وقائع القضية إلى فبراير من عام 2005 عندما قامت مجموعة مسلحة باعتراض سيارة الترحيلات رقم 34075 والقادمة من سجن الزقازيق العمومي إلى سجن الطور في المسافة الواقعة بين كمين وادي فيران وكمين وادي الطور، بهدف تهريب اثنين من المساجين المحكوم عليهم في قضايا جنائية، الأول يدعى (ع .ج) مصري الجنسية والثاني يدعي (م . ع) سوري الجنسية.

حيث تمكن 7 ملثمين من الهجوم على سيارة الترحيلات بعد أن نصبوا كمينا على الطريق وأطلقوا النيران باتجاه سيارة الترحيلات والقوة المرافقة لها التابعة لمديرية أمن جنوب سيناء، وتمكنوا من تهريب الاثنين من المساجين واحتجاز مجموعة أخرى من المساجين بعد أن حاصروا ضباط وأفراد أمن بقسم الترحيلات بمديرية أمن جنوب سيناء.

وأطلق المتهمون النيران على السيارة وأصابوا عددا من قوة الترحيلات المكلفة بحراسة المتهمين المرحلين إلى سجن الطور المركزي، واستولوا على أسلحة وذخيرة رفقة ضباط أفراد قوة الترحيلات، وتمكنوا من الهرب ومعهم اثنين من المحكوم عليهم في قضايا جنائية.

جرى تشكيل بحث على أعلى مستوى وتمكنوا من تحديد هوية المجموعة التي هاجمت سيارة الترحيلات، وتبين أنهم 7 استقلوا سيارة نصف نقل ماركة تويوتا (ماردونا) وقاموا بمهاجمة قوة الترحيلات مستخدمين القوة المفرطة عن إطلاق النيران من بنادق آلية ونجحوا في تهريب عدد من المساجين المحكوم عليهم في قضايا جنائية.

ألقي القبض على اثنين من المجموعة والباقي هارب وجري إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكما بمعاقبة كلا من ( س .س) ، و( ع . ح )، و( ح . ج ) هارب بالسجن المؤبد عما أسند لهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.